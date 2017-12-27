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Политика
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Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию
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    Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию

    6:09  27 Декабря 2017  /обновлено: 6:09  27 Декабря 2017
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    Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию

    Москва, 27 декабря. Военный эксперт  Яков Кедми в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию.

    По его мнению, киевским силовикам лучше оставаться на тех же позициях ввиду того, что их потенциал не идет ни в какое сравнение с военными корпусами Донецкой и Луганской народных республик.

    «Если, не дай Бог, украинские товарищи двинут свою армию, это будет последнее, что они сделают на Украине. Украинская армия не способна победить военные образования ни в Донецке, ни в Луганске», — заявил Кедми.

    Как также заявил эксперт, такого же мнения придерживаются и военные советники из Европы и США, которые вряд ли будут советовать украинским властям приступать к активным военным действиям.

    «Поддерживать напряжение, да, но не больше. Европа и США этого очень боятся, потому что они не знают, как они закончатся», — высказал предположение по дальнейшему развитию событий военный эксперт.

    При этом Яков Кедми не исключил, что на Украине в любой момент может обостриться ситуация из-за провокаций существующих там бандитских националистических образований.

    Автор: Константин Терехов
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