Военный эксперт рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию

Москва, 27 декабря. Военный эксперт Яков Кедми в ТВ-программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, что будет, если ВСУ в Донбассе двинут свою армию.

По его мнению, киевским силовикам лучше оставаться на тех же позициях ввиду того, что их потенциал не идет ни в какое сравнение с военными корпусами Донецкой и Луганской народных республик.

«Если, не дай Бог, украинские товарищи двинут свою армию, это будет последнее, что они сделают на Украине. Украинская армия не способна победить военные образования ни в Донецке, ни в Луганске», — заявил Кедми.

Как также заявил эксперт, такого же мнения придерживаются и военные советники из Европы и США, которые вряд ли будут советовать украинским властям приступать к активным военным действиям.

«Поддерживать напряжение, да, но не больше. Европа и США этого очень боятся, потому что они не знают, как они закончатся», — высказал предположение по дальнейшему развитию событий военный эксперт.

При этом Яков Кедми не исключил, что на Украине в любой момент может обостриться ситуация из-за провокаций существующих там бандитских националистических образований.