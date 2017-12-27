Украина экспортирует в ЕС продукты, зараженные радиацией — СМИ

Киев, 27 декабря. Источники сообщают, что Украина экспортирует в Европейский союз сельскохозяйственную продукцию, выращенную в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В распоряжение СМИ попал документ Службы безопасности Украины, в котором начальника житомирской таможни Сергея Гринчука просят ужесточить меры по проверке законности происхождения сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Европу, при этом особое внимание просят уделить проверке подлинности сопроводительных документов для реализации товаров.

Отметим, что сертификат передвижения EUR1 является документом, подтверждающим страну происхождения товара и используемым при вывозе продукции из государств Европейского Союза в страну, подписавшую соглашение с Евросоюзом о предоставлении взаимных торговых преференций. Документ заполняется сотрудниками таможенных органов.