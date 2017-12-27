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Политика
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Политолог рассказал, почему администрация Трампа не будет «дарить подарки» России
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    Политолог рассказал, почему администрация Трампа не будет «дарить подарки» России

    5:37  27 Декабря 2017  /обновлено: 5:37  27 Декабря 2017
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    Политолог рассказал, почему администрация Трампа не будет «дарить подарки» России

    Москва, 27 декабря. Политолог Дмитрий Евстафьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, почему администрация Дональда Трампа не будет «дарить подарки» России.

    По словам эксперта, уходящий год был годом очень серьезной переоценки ценностей. Потому что в России недостаточно правильно понимали механик американской политики, а также ее цели.

    «Чем занимался Обама? Обама по большому счету занимался тем, что дарил России подарки. Он – фактически отец нашей платежной системы МИР, ведь именно он «заставил» нас ее сделать. Его несистемные санкции запустили в нашей стране механизм импортозамещения в сельском хозяйстве. Его санкции заставили нас по-серьезному развязываться с ВПК Украины, что считалось невозможным. Он надарил нам очень много подарков в экономике», — заявил политолог.

    «А что делает Трамп? Он нам практически не сделал ни одного подарка за год нахождения у власти. Разве что периодически подталкивал в нашу сторону европейцев, но я не уверен, что это подарок», — подчеркнул эксперт.

    Политолог рассказал, почему администрация Трампа не будет «дарить подарки» России

    «Но один подарок нам он сделал! Он настолько безграмотно проводит политику отношений с арабским миром, что нам удалось договориться по нефти, цена на которую не только стабилизировалась, но и пошла вверх», — в ответ заявил Владимир Соловьев.

    Евстафьев отчасти согласился с этим, пояснив, чем администрация Трампа отличается от администрации Обамы, и почему не стоит ждать «подарков» от нынешнего президента США.

    «Нынешняя американская администрация готова пожертвовать многими политическими решениями, но она крайне деликатно ведет себя в экономике, и это серьезный противник! Потому что она просчитывает последствия, в отличие от администрации Обамы, которая не просчитывала последствия экономических решений. Эти люди нам дарить подарки не будут», — резюмировал Дмитрий Евстафьев.

    Автор: Константин Терехов
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    #барак обама #дональд трамп #россия #сша #вечер с владимиром соловьевым #дмитрий евстафьев
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