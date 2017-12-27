Политолог рассказал, почему администрация Трампа не будет «дарить подарки» России

Москва, 27 декабря. Политолог Дмитрий Евстафьев в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, почему администрация Дональда Трампа не будет «дарить подарки» России.

По словам эксперта, уходящий год был годом очень серьезной переоценки ценностей. Потому что в России недостаточно правильно понимали механик американской политики, а также ее цели.

«Чем занимался Обама? Обама по большому счету занимался тем, что дарил России подарки. Он – фактически отец нашей платежной системы МИР, ведь именно он «заставил» нас ее сделать. Его несистемные санкции запустили в нашей стране механизм импортозамещения в сельском хозяйстве. Его санкции заставили нас по-серьезному развязываться с ВПК Украины, что считалось невозможным. Он надарил нам очень много подарков в экономике», — заявил политолог.

«А что делает Трамп? Он нам практически не сделал ни одного подарка за год нахождения у власти. Разве что периодически подталкивал в нашу сторону европейцев, но я не уверен, что это подарок», — подчеркнул эксперт.

«Но один подарок нам он сделал! Он настолько безграмотно проводит политику отношений с арабским миром, что нам удалось договориться по нефти, цена на которую не только стабилизировалась, но и пошла вверх», — в ответ заявил Владимир Соловьев.

Евстафьев отчасти согласился с этим, пояснив, чем администрация Трампа отличается от администрации Обамы, и почему не стоит ждать «подарков» от нынешнего президента США.