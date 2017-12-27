Россия введет ограничение для США по договору об открытом небе

Москва, 27 декабря. Источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что Россия намерена сократить число аэродромов, которые Соединенным Штатам разрешено использовать в рамках договора по открытому небу.

«Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — пояснил источник, добавив, что указанная мера вступит в силу с 1 января следующего года, говорится в материале РИА Новости.

Напомним, что ранее появилась информация, что США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Ранее портал URA.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон получит ответ от Москвы после ограничений по Договору об открытом небе.