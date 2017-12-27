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Политика
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Евросоюз хочет получить от России компенсацию за запрет ввоза свинины
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    Евросоюз хочет получить от России компенсацию за запрет ввоза свинины

    5:25  27 Декабря 2017
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    Евросоюз хочет получить от России компенсацию за запрет ввоза свинины

    Москва, 27 декабря. Европейский союз хочет получить от России 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за запрет ввоза в страну свинины из европейских стран.

    Сообщается, что Евросоюз намерен потребовать от Всемирной торговой организации оштрафовать Россию за введенный запрет импорта свинины.

    По мнению экспертов, данная инициатива может вылиться в многолетнюю судебную тяжбу.

    В частности, данное мнение высказывает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. По словам специалиста, введенный запрет более чем обоснован, так как европейцы не предоставляют отдельных сертификатов по регионам.

    Напомним, что официальным поводом для запрета стало появление африканской чумы свиней на восточной границе Польши и в странах Прибалтики.

    Ранее портал URA.ru сообщал, что российское правительство запретило импорт живых свиньей и субпродуктов из ряда западных стран.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #свинина #штраф
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