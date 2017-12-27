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Сирия: начальник Генштаба ВС РФ прокомментировал ситуацию вокруг базы США в Ат-Танфе
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ прокомментировал ситуацию вокруг базы США в Ат-Танфе

    4:55  27 Декабря 2017
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ прокомментировал ситуацию вокруг базы США в Ат-Танфе

    Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что наличие американской военной базы в сирийском Ат-Танфе противоречит здравому смыслу.

    По его словам, ответы Соединенных Штатов о причинах присутствия в регионе являются невразумительными.

    «Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас - тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ1 (запрещена в РФ), никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

    Ранее портал URA.ru сообщал, что американские военные перебросили на юг Сирии ракеты, которые отличаются большим радиусом действия. По имеющейся информации, ракеты разместили на базе Ат-Танф.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #валерий герасимов #ат-танф
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