Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

Москва, 27 декабря. Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у Росси четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 на $2,5 млрд.

По его словам, сторонам осталось утвердить финальные документы, говорится в материале газеты «Коммерсант».

«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», —пояснил Чемезов.

Напомним, что поставка первых комплексов С-400 запланирована на начало 2020 года.

Ранее портал URA.ru сообщал, что сделка Турции и России по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 была вынужденной. Данное заявление сделал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.