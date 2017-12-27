Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400
Москва, 27 декабря. Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у Росси четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 на $2,5 млрд.
По его словам, сторонам осталось утвердить финальные документы, говорится в материале газеты «Коммерсант».
«Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», —пояснил Чемезов.
Напомним, что поставка первых комплексов С-400 запланирована на начало 2020 года.
Ранее портал URA.ru сообщал, что сделка Турции и России по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 была вынужденной. Данное заявление сделал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.
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