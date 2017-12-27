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Кедми рассказал, что Путин забрал у США из-под носа на Украине
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    Кедми рассказал, что Путин забрал у США из-под носа на Украине

    4:11  27 Декабря 2017
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    Кедми рассказал, что Путин забрал у США из-под носа на Украине

    Москва, 27 декабря. Бывший начальник израильского спецподразделения «Натив» Яков Кедми заявил, что президент РФ Владимир Путин «забрал у США из-под носа» военную базу на Украине.

    По мнению эксперта, Россия сорвала реализацию целей США на Украине. Кедми пояснил, что Вашингтон проводил государственный переворот на Украине в 2014 году, преследуя лишь одну цель — получение военной базы в Севастополе.

    При этом, эксперт подчеркнул, что после потери данной цели Соединенные Штаты перестали понимать, какие действия предпринимать далее на Украине.

    Мнение Кедми подтвердил и политолог Сергей Михеев, по словам которого, существуют документы, доказывающие, что Вашингтон действительно вел переговоры о крымском полуострове с украинской властью.

    Напомним, что в марте 2014 года на территории Крыма прошел референдум посвященный воссоединению с Россией. В итоге 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #севастополь #яков кедми
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