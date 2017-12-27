Иностранцы прокомментировали видео о том, почему РФ ненавидит США

Москва, 27 декабря. Множество комментариев собрала видеозапись «Why Does Russia Hate The United States?», опубликованная на видеохостинге Youtube.

Англоязычный ролик, опубликованный около двух лет назад, набрал к данному моменту уже почти два миллиона просмотров и более 18 тысяч комментариев. При этом, стоит отметить, что запись вызвала крайне неоднозначную реакцию среди иностранных граждан, более того, большинство пользователей выразили несогласие с позицией автора видео.

Особенно интересными являются комментарии, и вовсе идущие вразрез с настроением ролика. Так, множество комментаторов выразили симпатию к России и русским.

«Эй, русские, вы мне нравитесь. Не дайте обмануть вас. Я бы лучше умер, чем стал с вами сражаться», — говорится в одном из комментариев.

Другой пользователь добавил, что ситуация является полностью обратной, и именно США провоцируют напряженность в отношениях с Россией.