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Иностранцы прокомментировали видео о том, почему РФ ненавидит США
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    Иностранцы прокомментировали видео о том, почему РФ ненавидит США

    3:48  27 Декабря 2017
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    Иностранцы прокомментировали видео о том, почему РФ ненавидит США

    Москва, 27 декабря. Множество комментариев собрала видеозапись «Why Does Russia Hate The United States?», опубликованная на видеохостинге Youtube.

    Англоязычный ролик, опубликованный около двух лет назад, набрал к данному моменту уже почти два миллиона просмотров и более 18 тысяч комментариев. При этом, стоит отметить, что запись вызвала крайне неоднозначную реакцию среди иностранных граждан, более того, большинство пользователей выразили несогласие с позицией автора видео.

    Особенно интересными являются комментарии, и вовсе идущие вразрез с настроением ролика. Так, множество комментаторов выразили симпатию к России и русским.

    «Эй, русские, вы мне нравитесь. Не дайте обмануть вас. Я бы лучше умер, чем стал с вами сражаться», — говорится в одном из комментариев.

    Другой пользователь добавил, что ситуация является полностью обратной, и именно США провоцируют напряженность в отношениях с Россией.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #сша #видеозапись
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