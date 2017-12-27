Сирия: начата эвакуация критических больных из Восточной Гуты в Дамаск

Дамаск, 27 декабря. Пресс-служба сирийского подразделения Международного комитета Красного Креста сообщила о начале эвакуации критических больных из провинции Восточная Гута в Дамаск.

МККК и Сирийский Полумесяц начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск

«Сегодня ночью Сирийский Красный Полумесяц с командой МККК начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сирийского подразделения МККК.

Отметим, что, согласно информации Организации Объединенных Наций, в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.

Напомним, что провинция Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая.

Несмотря на то, что власти Сирии объявили о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, незаконные вооруженные формирования неоднократно нарушали режим перемирия.