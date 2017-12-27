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Сирия: начата эвакуация критических больных из Восточной Гуты в Дамаск
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    Сирия: начата эвакуация критических больных из Восточной Гуты в Дамаск

    3:09  27 Декабря 2017
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    Сирия: начата эвакуация критических больных из Восточной Гуты в Дамаск

    Дамаск, 27 декабря. Пресс-служба сирийского подразделения Международного комитета Красного Креста сообщила о начале эвакуации критических больных из провинции Восточная Гута в Дамаск.

    МККК и Сирийский Полумесяц начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск

    «Сегодня ночью Сирийский Красный Полумесяц с командой МККК начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сирийского подразделения МККК.

    Отметим, что, согласно информации Организации Объединенных Наций, в Восточной Гуте находятся около 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.

    Напомним, что провинция Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая.
    Несмотря на то, что власти Сирии объявили о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, незаконные вооруженные формирования неоднократно нарушали режим перемирия.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #дамаск #восточная гута #эвакуация
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