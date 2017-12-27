Шойгу распорядился решить вопрос с местами в детских садах для детей военных

Москва, 27 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение командующим округов и флотов взять на личный контроль ситуацию с выделением мест для детей военных в детских садах, которые были переданы субъектам страны.

«Вы все были на расширенном заседании коллегии под руководством Верховного главнокомандующего. Напоминаю всем, что поставлена простая, понятная задача - это детские сады», – подчеркнул Шойгу.

По его словам, министерство обороны передало субъектам РФ, а также муниципалитетам более 450 детских садов. Шойгу потребовал выполнения взятых на себя обстоятельств, поручив командирам отчитаться ему до 1 января.

«Я хочу знать до самого крайнего уголка нашей страны, где и сколько нам должны мест в детских садах», – заключил министр.

Как отметили в министерстве обороны, Шойгу поручил Национальному центру поставить эту тему на жесткий контроль.

