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Шойгу распорядился решить вопрос с местами в детских садах для детей военных
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    Шойгу распорядился решить вопрос с местами в детских садах для детей военных

    2:53  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:53  27 Декабря 2017
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    Шойгу распорядился решить вопрос с местами в детских садах для детей военных

    Москва, 27 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение командующим округов и флотов взять на личный контроль ситуацию с выделением мест для детей военных в детских садах, которые были переданы субъектам страны.

    «Вы все были на расширенном заседании коллегии под руководством Верховного главнокомандующего. Напоминаю всем, что поставлена простая, понятная задача - это детские сады», – подчеркнул Шойгу.

    По его словам, министерство обороны передало субъектам РФ, а также муниципалитетам более 450 детских садов. Шойгу потребовал выполнения взятых на себя обстоятельств,  поручив командирам отчитаться ему до 1 января.

    «Я хочу знать до самого крайнего уголка нашей страны, где и сколько нам должны мест в детских садах», – заключил министр.

    Как отметили в министерстве обороны, Шойгу поручил Национальному центру поставить эту тему на жесткий контроль.
     

    Автор: Антон Зарубин
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    #минобороны #шойгу #военные #армия #детские сады
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