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Общество
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#Соцсети
В Сети обсуждают смерть Шаинского и Калинова
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    В Сети обсуждают смерть Шаинского и Калинова

    3:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 3:22  27 Декабря 2017
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    В Сети обсуждают смерть Шаинского и Калинова

    Москва, 27 декабря. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на одни из наиболее заметных событий вторника. 27 декабря стало известно о смерти советского и российского композитора Владимира Шаинского и основателя компании-поисковика авиабилетов Aviasales Константина Калинова.

    Комментаторы выражают свои соболезнования родным и близким скончавшегося композитора, на песнях которого выросло не одно поколение детей.

    «Мне казалось — он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор», — отмечает Жанна Жуковская в Twitter.

    «Умер композитор Владимир Шаинский. Сколько радости нам подарил он, сколько воспоминаний... Земля пухом», — поддерживает ее пользователь Ластик и Абырвалг.

    Некоторые пользователи отметили, что Шаинский стал главным детским композитором в России и поблагодарили его за счастливое детство.

    В свою очередь, смерть бизнесмена Константина Калинова вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Среди скорби и соболезнований близким умершего встречаются также напоминания о том, как он смеялся над трагедиями других людей.

    Автор: Ирина Новикова
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    #соцсети #грибы #владимир шаинский #константин калинов
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