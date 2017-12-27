В Сети обсуждают смерть Шаинского и Калинова

Москва, 27 декабря. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на одни из наиболее заметных событий вторника. 27 декабря стало известно о смерти советского и российского композитора Владимира Шаинского и основателя компании-поисковика авиабилетов Aviasales Константина Калинова.

Комментаторы выражают свои соболезнования родным и близким скончавшегося композитора, на песнях которого выросло не одно поколение детей.

«Мне казалось — он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор», — отмечает Жанна Жуковская в Twitter.

Мне казалось - он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор — Жанна Жуковская (@57Evdokiya122) December 26, 2017

«Умер композитор Владимир Шаинский. Сколько радости нам подарил он, сколько воспоминаний... Земля пухом», — поддерживает ее пользователь Ластик и Абырвалг.

Сегодня в США умер Владимир Шаинский. Светлая память доброму,замечательному,светлому и талантливому композитору В.Шаинскому! И спасибо ему за наше счастливое детство! https://t.co/xpazHLwL8S — ocean (@Natalie020807) December 26, 2017

Некоторые пользователи отметили, что Шаинский стал главным детским композитором в России и поблагодарили его за счастливое детство.

В свою очередь, смерть бизнесмена Константина Калинова вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Среди скорби и соболезнований близким умершего встречаются также напоминания о том, как он смеялся над трагедиями других людей.