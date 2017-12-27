В Сети обсуждают смерть Шаинского и Калинова
Москва, 27 декабря. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на одни из наиболее заметных событий вторника. 27 декабря стало известно о смерти советского и российского композитора Владимира Шаинского и основателя компании-поисковика авиабилетов Aviasales Константина Калинова.
Комментаторы выражают свои соболезнования родным и близким скончавшегося композитора, на песнях которого выросло не одно поколение детей.
«Мне казалось — он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор», — отмечает Жанна Жуковская в Twitter.
Мне казалось - он бессмертен. Светлая ему память. Светлый, непосредственный был человек и чудесный композитор— Жанна Жуковская (@57Evdokiya122) December 26, 2017
«Умер композитор Владимир Шаинский. Сколько радости нам подарил он, сколько воспоминаний... Земля пухом», — поддерживает ее пользователь Ластик и Абырвалг.
Сегодня в США умер Владимир Шаинский. Светлая память доброму,замечательному,светлому и талантливому композитору В.Шаинскому! И спасибо ему за наше счастливое детство! https://t.co/xpazHLwL8S— ocean (@Natalie020807) December 26, 2017
Некоторые пользователи отметили, что Шаинский стал главным детским композитором в России и поблагодарили его за счастливое детство.
В свою очередь, смерть бизнесмена Константина Калинова вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Среди скорби и соболезнований близким умершего встречаются также напоминания о том, как он смеялся над трагедиями других людей.
Приставился шеф компании @aviasales , любителя посмеяться над трагедиями людей.— ва///ин (@wazyn91) December 26, 2017
Жду от компании искрометных шуток по этому поводу