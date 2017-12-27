Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья

Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка Военно-морского флота РФ будет постоянно находиться в восточной части Средиземного моря.

«Никуда мы не уйдем», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

«В Средиземноморье сейчас действует на постоянной основе наше штатное соединение кораблей... Оно там и до событий в Сирии действовало, с 2015 года. И останемся на постоянной основе», — пояснил начальник Генштаба.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Совет Федерации на заседании 26 декабря ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусe до полноценной военно-морской базы.