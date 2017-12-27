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Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья
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    Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья

    1:43  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:06  27 Декабря 2017
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    Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья

    Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка Военно-морского флота РФ будет постоянно находиться в восточной части Средиземного моря.

    «Никуда мы не уйдем», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

    «В Средиземноморье сейчас действует на постоянной основе наше штатное соединение кораблей... Оно там и до событий в Сирии действовало, с 2015 года. И останемся на постоянной основе», — пояснил начальник Генштаба.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что Совет Федерации на заседании 26 декабря ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусe до полноценной военно-морской базы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #валерий герасимов #вмф рф #средиземное море
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