Сирия: начальник Генштаба ВС РФ заявил, что коалицию США не интересует уничтожение ИГ

Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что коалиция, возглавляемая США, не стремится уничтожить террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

По словам Герасимова, коалиция не ставила перед собой задачи уничтожить «Исламское государство» как до вступления России в войну в Сирии, так и не стремится к этому сейчас.

Герасимов отметил, что количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день, тогда как российская авиация наносила от 60 до 140 ударов в сутки.

«Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась – борьба с Асадом, а не с ИГИЛ»1, — цитирует главу Генштаба газета «Комсомольская правда».

Ранее газета «Известия» сообщала, что сосредоточенные на севере Сирии курды при поддержке возглавляемой США международной коалиции формируют «Армию севера Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.