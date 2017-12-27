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Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о переброске российских войск в 2015 году
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о переброске российских войск в 2015 году

    1:30  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:16  27 Декабря 2017
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о переброске российских войск в 2015 году

    Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал о подробностях переброски российских военнослужащих в Сирию в 2015 году.

    По словам Герасимова, переброска войск заняла месяц и проходила без привлечения внимания.

    «На аэродроме Хмеймим было сосредоточено 50 единиц авиационной техники… Где-то до месяца все это заняло… Больше времени потребовала обеспечивающая составляющая. Пришлось создавать инфраструктуру, систему всестороннего обеспечения, включая материально-техническое», — цитирует начальника Генштаба газета «Комсомольская правда».
     

    Ранее газета «Известия» сообщала, что 11 декабря Владимир Путин приказал выводить российские войска из Сирии. Позже министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что в операции в Сирии приняли участие 48 тысяч военнослужащих из РФ, из них 14 тысяч были отмечены государственными наградами.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #валерий герасимов #армия рф
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