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Американский F-22 провоцировал самолеты ВКС РФ над Сирией – Генштаб
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    Американский F-22 провоцировал самолеты ВКС РФ над Сирией – Генштаб

    1:21  27 Декабря 2017  /обновлено: 1:56  27 Декабря 2017
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    Американский F-22 провоцировал самолеты ВКС РФ над Сирией – Генштаб

    Москва, 27 декабря. Американский истребитель F-22 провоцировал российские самолеты в небе над Сирией. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Американский истребитель F-22 13 декабря этого года предпринял ряд опасных действий по отношению к российским самолетам в небе над Сирией, включая имитацию атаки. Как отметил Герасимов,  данный инцидент является «неприятным случаем», так как американский самолет представлял реальную опасность для российских машин.

    Герасимов назвал действия самолета ВВС США «опасной игрой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ рассказал, что российским и американским военным удалось разграничить зоны деятельности в Сирии по реке Евфрат – ВКС РФ действуют к западу от Евфрата, а ВВС США – к востоку от него.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #вкс рф #герасимов #f-22
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