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Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе
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    Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе

    1:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:21  27 Декабря 2017
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    Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-ТанфеДамаск, 27 декабря. Сирийские правительственные войска во вторник полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе.

    «В Ат-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное - несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

    Он также отметил, что в моменты, когда контроль был ослаблен, из данного района выходило около 350 боевиков.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что после закрытия в сентябре 2017 года базы Аз-Закф у американцев осталась одна база — Ат-Танф на границе с Иорданией, в результате чего сильно сократились возможности по поддержке сирийской оппозиции.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #армия сар #ат-танф
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