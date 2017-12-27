Сирия: войска САР полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе

Дамаск, 27 декабря. Сирийские правительственные войска во вторник полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе.

«В Ат-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное - несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

Он также отметил, что в моменты, когда контроль был ослаблен, из данного района выходило около 350 боевиков.

Ранее газета «Известия» сообщала, что после закрытия в сентябре 2017 года базы Аз-Закф у американцев осталась одна база — Ат-Танф на границе с Иорданией, в результате чего сильно сократились возможности по поддержке сирийской оппозиции.