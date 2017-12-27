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Россия и США разделили зоны действий в Сирии по Евфрату – Герасимов
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    Россия и США разделили зоны действий в Сирии по Евфрату – Герасимов

    1:17  27 Декабря 2017  /обновлено: 1:45  27 Декабря 2017
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    Россия и США разделили зоны действий в Сирии по Евфрату – Герасимов

    Москва, 27 декабря. ВКС России действуют в Сирии западнее реки Евфрат, а США – восточнее. Об этом сообщает начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    ВКС России действуют в Сирии к западу от реки Евфрат, а ВВС США – восточнее, в соответствии с установленными Россией и США зонами разграничения вдоль линии деэскалации в Сирии.

    «С развертыванием боевых действий и приближением сирийских правительственных войск к Евфрату на востоке Сирии, мы, действительно, с американцами установили зоны разграничения действия авиации наших ВКС и международной коалиции», – отметил Герасимов.

    Таким образом, зоны действия США и России разделены Евфратом, однако не на всем течении реки, а вдоль линии десэкалации.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #сирия #евфрат #геншатб вс
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