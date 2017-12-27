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Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о командирах ИГ
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о командирах ИГ

    1:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:25  27 Декабря 2017
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    Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о командирах ИГМосква, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что во главе формирований террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) находились командиры, специально обученные инструкторами из западных стран, а также ряда ближневосточных государств.

    «Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

    Он также отметил, что за время ведения боевых действий террористы захватили большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий, в результате чего практически превратились в регулярную армию.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что боевики «Исламского государства» скрываются в лагере для беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #исламское государство #валерий герасимов
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