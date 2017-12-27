Сирия: начальник Генштаба ВС РФ рассказал о командирах ИГ

Москва, 27 декабря. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что во главе формирований террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) находились командиры, специально обученные инструкторами из западных стран, а также ряда ближневосточных государств.

«Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии», — цитирует Герасимова газета «Комсомольская правда».

Он также отметил, что за время ведения боевых действий террористы захватили большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий, в результате чего практически превратились в регулярную армию.

Ранее газета «Известия» сообщала, что боевики «Исламского государства» скрываются в лагере для беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.