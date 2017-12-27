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Около 70 беспилотников ВКС РФ ежедневно ведут разведку в Сирии – Генштаб ВС РФ
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    Около 70 беспилотников ВКС РФ ежедневно ведут разведку в Сирии – Генштаб ВС РФ

    1:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:01  27 Декабря 2017
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    Около 70 беспилотников ВКС РФ ежедневно ведут разведку в Сирии – Генштаб ВС РФ

    Москва, 27 декабря. Примерно 70 российских беспилотников ежедневно ведут разведку в Сирии. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Как отметил Герасимов, ежедневно российскими силами в Сирии поднимаются в воздух 60-70 беспилотников. Их главной задачей является ведение разведки, а также радиоэлектронное подавление. Помимо этого, российские БПЛА решают и ряд других вопросов.

    Герасимов подчеркнул, что в современных условиях ведение боевых действий без БПЛА уже немыслимо. Услугами дронов пользуются почти все рода войск – от авиации до артиллерии.

    Он также отметил, что раньше ВС РФ располагали лишь старыми советскими беспилотниками типа «Рейс», однако с тех пор российский арсенал значительно развился и пополнился.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #беспилотник #бпла #герасимов
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