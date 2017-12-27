Около 70 беспилотников ВКС РФ ежедневно ведут разведку в Сирии – Генштаб ВС РФ

Москва, 27 декабря. Примерно 70 российских беспилотников ежедневно ведут разведку в Сирии. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как отметил Герасимов, ежедневно российскими силами в Сирии поднимаются в воздух 60-70 беспилотников. Их главной задачей является ведение разведки, а также радиоэлектронное подавление. Помимо этого, российские БПЛА решают и ряд других вопросов.

Герасимов подчеркнул, что в современных условиях ведение боевых действий без БПЛА уже немыслимо. Услугами дронов пользуются почти все рода войск – от авиации до артиллерии.

Он также отметил, что раньше ВС РФ располагали лишь старыми советскими беспилотниками типа «Рейс», однако с тех пор российский арсенал значительно развился и пополнился.