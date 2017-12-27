Шойгу регулярно докладывает Путину о ситуации в Сирии – Генштаб ВС РФ

Москва, 27 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу один-два раза в неделю докладывает президент РФ Владимиру Путину о ситуации в Сирии. Об этом рассказал начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, он каждый день – утром и вечером – докладывает обстановку в Сирии своему непосредственному начальнику, министру обороны РФ Сергею Шойгу, который затем информирует о происходящем президента.

«Один-два раза в неделю министр докладывает президенту лично, представляя необходимые документы, карты, видеоматериалы», – отметил Герасимов.

В отдельных случаях, Герасимов докладывает о положении дел непосредственно президенту ; иногда проходит совместный доклад Герасимова и Шойгу. Также глава Генштаба отметил, что после каждого доклада президент ставит новые задачи на перспективу.