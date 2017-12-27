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Генштаб ВС рассказал о роли российских военных советников в Сирии
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    Генштаб ВС рассказал о роли российских военных советников в Сирии

    0:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 1:49  27 Декабря 2017
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    Генштаб ВС рассказал о роли российских военных советников в Сирии

    Москва, 27 декабря. Военные советники России находятся почти при каждом подразделении сирийской армии и активно планируют боевые действия. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    «Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях», – приводит слова Герасимова «Комсомольская правда».

    По словам начальника Генштаба ВС РФ, в каждом сирийском подразделении находится аппарат военного советника, в который входит разведчик, артиллерист, инженер, переводчик и другие специалисты. Их первоочередной задачей является планирование боевых действий и оказание помощи сирийским командирам при выполнении боевых задач. Руководство военными советниками осуществляется централизовано с командного пункта на базе в Хмеймиме.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #герасимов #советники
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