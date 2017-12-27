Генштаб ВС рассказал о роли российских военных советников в Сирии

Москва, 27 декабря. Военные советники России находятся почти при каждом подразделении сирийской армии и активно планируют боевые действия. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях», – приводит слова Герасимова «Комсомольская правда».

По словам начальника Генштаба ВС РФ, в каждом сирийском подразделении находится аппарат военного советника, в который входит разведчик, артиллерист, инженер, переводчик и другие специалисты. Их первоочередной задачей является планирование боевых действий и оказание помощи сирийским командирам при выполнении боевых задач. Руководство военными советниками осуществляется централизовано с командного пункта на базе в Хмеймиме.