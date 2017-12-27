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Российские силы уничтожили 60 тыс. боевиков ИГ – Генштаб ВС РФ
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    Российские силы уничтожили 60 тыс. боевиков ИГ – Генштаб ВС РФ

    0:47  27 Декабря 2017  /обновлено: 2:10  27 Декабря 2017
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    Российские силы уничтожили 60 тыс. боевиков ИГ – Генштаб ВС РФ

    Москва, 27 декабря. Российская армия ликвидировала 60 тысяч из 70 тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), противостоящих ей в Сирии. Об этом сообщает начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Против российской армии в Сирии действовали около 70 тысяч боевиков из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Порядка 60 тысяч террористов из этого числа уже удалось ликвидироваться.

    Как отметил глава Генштаба, из числа уничтоженных боевиков, 2,8 тысячи были выходцами из Российской Федерации.  

    «За эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 тысяч боевиков, из них свыше 2,8 тысячи – выходцев из Российской Федерации», — приводит его слова «Комсомольская правда».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #вкс рф #боевики #герасимов
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