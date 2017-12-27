Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

Москва, 27 декабря. Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) будет ликвидирована на территории Сири в 2018 года, заявил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«По военной линии – завершение уничтожения боевиков Джебхат ан-Нусры и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», – отметил Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

По словам Герасимова, сейчас в зонах деэскалации по-прежнему находятся различные формирования, некоторые из которых не поддерживают режим прекращения боевых действий. «Джебхат ан-Нусра» является одной из них.

В Генштабе подчеркнули, что большая часть сил «ан-Нусры» находится в провинции Идлиб. Герасимов выразил уверенность, что с террористами будет покончено в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.