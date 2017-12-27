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Новости Сирии
Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья
Новости Сирии
Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»
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    Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

    0:43  27 Декабря 2017  /обновлено: 1:47  27 Декабря 2017
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    Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

    Москва, 27 декабря. Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) будет ликвидирована на территории Сири в 2018 года, заявил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «По военной линии – завершение уничтожения боевиков Джебхат ан-Нусры и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», – отметил Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

    По словам Герасимова, сейчас в зонах деэскалации по-прежнему находятся различные формирования, некоторые из которых не поддерживают режим прекращения боевых действий. «Джебхат ан-Нусра» является одной из них.

    В Генштабе подчеркнули, что большая часть сил «ан-Нусры» находится в провинции Идлиб. Герасимов выразил уверенность, что с террористами будет покончено в ближайшее время.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #генштаб #герасимов #джебхат ан-нусра
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