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Новости Сирии
Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья
Россия
Начальник генштаба ВС РФ объяснил, почему Россия оставила базы в Сирии
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    Начальник генштаба ВС РФ объяснил, почему Россия оставила базы в Сирии

    0:41  27 Декабря 2017  /обновлено: 1:36  27 Декабря 2017
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    Начальник генштаба ВС РФ объяснил, почему Россия оставила базы в Сирии

    Москва, 26 декабря. Россия оставила базы в Сирии из-за своих интересов на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, одной из причин сохранения Россией баз в САР является поддержка сирийской армии. Он напомнил, что за прошедшие два года офицерский и младший командный САА получил большую практику, что позволит сирийским силам при определенной поддержке со стороны России защищать свою страну.

    «Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии», – отметил Герасимов.

    Также Герасимов напомнил, что у России есть собственные интересы на Ближнем Востоке.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #герасимов #вс рф #базы
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