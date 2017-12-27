Начальник генштаба ВС РФ объяснил, почему Россия оставила базы в Сирии

Москва, 26 декабря. Россия оставила базы в Сирии из-за своих интересов на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, одной из причин сохранения Россией баз в САР является поддержка сирийской армии. Он напомнил, что за прошедшие два года офицерский и младший командный САА получил большую практику, что позволит сирийским силам при определенной поддержке со стороны России защищать свою страну.

«Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии», – отметил Герасимов.

Также Герасимов напомнил, что у России есть собственные интересы на Ближнем Востоке.