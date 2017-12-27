Эксперт рассказал о роли беспилотников в ВКС РФ

Москва, 27 декабря. Министерство обороны России поручило ОКБ имени Симонова проект по созданию нового перспективного и высокоскоростного БПЛА самолетного типа. Как сообщается, новый беспилотник будет выполнять широкий перечень задач.

Беспилотник данного проекта будет относиться к тяжелым дронам – его масса составит 4-5 тонн. Этот БПЛА сможет развить максимальную скорость в 950 километров в 950 километров в час, для чего его оснастят турбореактивным двигателем, пишет газета «Известия».

По мнению авиационного эксперта Дмитрия Дрозденко, доля беспилотных летательных аппаратов в российских ВС будет лишь расти.

«По тому, как увеличилась доля беспилотников в составе ВКС за последние несколько лет, можно сказать наверняка, что их роль продолжит расти в дальнейшем», – отметил эксперт.

По его словам, не исключено, что в будущем российские дроны будут оснащены искусственным интеллектом.