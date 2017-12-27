Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Герасимов рассказал, что группировка ВМФ РФ не покинет восток Средиземноморья
Новости Сирии
Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН

    0:02  27 Декабря 2017  /обновлено: 0:02  27 Декабря 2017
    191

    Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН

    Нью-Йорк, 27 декабря.  Впервые с 2014 года количество беженцев из Сирии, находящихся на территории Ливана упало ниже миллиона человек. Об этом сообщает пресс-секретарь ливанского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиза Абу-Халед.

    «В ноябре 2017 года количество зарегистрированных сирийских беженцев в Ливане насчитывалось менее одного миллиона человека. По данным 31 ноября в Ливане УВКБ ООН зарегистрировало 997 тысяч 905 сирийских беженцев», – сказала она.

    Она также напомнила, что с сентября 2011 года по сентябрь 2017 из Ливана были переселены 75 720 беженцев, преимущественно – сирийцев. Еще почти 50 тысяч человек были депортированы. В нынешнем году назад в Сирию из Ливана вернулись несколько тысяч беженцев.

    Как отметили в ООН, главной причиной возвращения беженцев на родины стало восстановление относительного мира в ряде районов Сирии, а также успешная работа стран-гарантов перемирия по созданию и обеспечению зон деэскалации.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #беженцы #сирия #оон #ливан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        22:18   26 Декабря 2017
        654
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        965
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        859
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        308