Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН

Нью-Йорк, 27 декабря. Впервые с 2014 года количество беженцев из Сирии, находящихся на территории Ливана упало ниже миллиона человек. Об этом сообщает пресс-секретарь ливанского отделения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиза Абу-Халед.

«В ноябре 2017 года количество зарегистрированных сирийских беженцев в Ливане насчитывалось менее одного миллиона человека. По данным 31 ноября в Ливане УВКБ ООН зарегистрировало 997 тысяч 905 сирийских беженцев», – сказала она.

Она также напомнила, что с сентября 2011 года по сентябрь 2017 из Ливана были переселены 75 720 беженцев, преимущественно – сирийцев. Еще почти 50 тысяч человек были депортированы. В нынешнем году назад в Сирию из Ливана вернулись несколько тысяч беженцев.

Как отметили в ООН, главной причиной возвращения беженцев на родины стало восстановление относительного мира в ряде районов Сирии, а также успешная работа стран-гарантов перемирия по созданию и обеспечению зон деэскалации.