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Блок «Фрегат» и спутник Анголы успешно отделились от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ»
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    Блок «Фрегат» и спутник Анголы успешно отделились от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ»

    23:42  26 Декабря 2017  /обновлено: 23:42  26 Декабря 2017
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    Блок «Фрегат» и спутник Анголы успешно отделились от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ»

    Москва, 26 декабря. Головная космическая часть (ГКЧ), состоящая из разгонного блока «Фрегат» и первого национального спутника связи Анголы AngoSat-1,  благополучно отделилась от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ». Об этом сообщает представитель Роскосмоса.

    «Есть отделение разгонного блока с зарубежным спутником связи»,  – приводит РИА Новости сообщение Роскосмоса.

    Старт ракеты со спутников произошел в 22:00 по московскому времени с космодрома Байконур.

    Отмечается, что отделение спутника от разгонного блока ожидается 27 декабря в 6:55 по московскому времени, а вывод «Фрегата» на расчетную орбиту – в 9:23.

    Спутник связи AngoSat-1, выйдя на геостационарную орбиту, сможет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего Африканского континента.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #зенит #спутник #байконур #фрегат #ангола
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