Блок «Фрегат» и спутник Анголы успешно отделились от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ»

Москва, 26 декабря. Головная космическая часть (ГКЧ), состоящая из разгонного блока «Фрегат» и первого национального спутника связи Анголы AngoSat-1, благополучно отделилась от ракеты-носителя «Зенит-ЗФ». Об этом сообщает представитель Роскосмоса.

«Есть отделение разгонного блока с зарубежным спутником связи», – приводит РИА Новости сообщение Роскосмоса.

Старт ракеты со спутников произошел в 22:00 по московскому времени с космодрома Байконур.

Отмечается, что отделение спутника от разгонного блока ожидается 27 декабря в 6:55 по московскому времени, а вывод «Фрегата» на расчетную орбиту – в 9:23.

Спутник связи AngoSat-1, выйдя на геостационарную орбиту, сможет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего Африканского континента.