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Музей Победы пообещал принять активное участие в работе группы по выдвижению Путина
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    Музей Победы пообещал принять активное участие в работе группы по выдвижению Путина

    0:05  27 Декабря 2017
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    Музей Победы пообещал принять активное участие в работе группы по выдвижению Путина

    Москва, 27 декабря. Музей Победы будет принимать активное участие в работе инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах в 2018 году. Об этом заявил директор музея Александр Школьник.

    Директор музея подчеркнул, что для его организации, являющейся одной из центральных патриотических площадок России крайне важно, чтобы президентский пост занял именно такой человек, как Путин.

    По его словам, под руководством Владимира Путина Россия может одержать еще немало побед во всех сферах жизни.

    «Все вопросы будет решать инициативной группа. Музей Победы будет активно содействовать деятельности инициативной группы», – заявил Школьник.

    Напомним, что в этот вторник была сформирована инициативная группа избирателей, которая проголосовала за выдвижение действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 года. В нее вошло более 600 человек, включая российских политиков, артистов и общественных деятелей.   Сами выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #выборы #путин #школьник #музей победы
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