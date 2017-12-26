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Оппозиция при поддержке США приступила к формированию «Армии севера Сирии» – СМИ
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    Оппозиция при поддержке США приступила к формированию «Армии севера Сирии» – СМИ

    23:09  26 Декабря 2017  /обновлено: 23:09  26 Декабря 2017
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    Оппозиция при поддержке США приступила к формированию «Армии севера Сирии» – СМИ

    Дамаск, 26 декабря. Сирийские курды, расположенные преимущественно в северных районах страны, начали формировать так называемую «Армию севера Сирии». Как сообщает телеканал «Аль-Хадас», активную помощь в этом им оказывает возглавляемая США международная коалиция.

    Отмечается, что в состав «Армии севера Сирии» войдут отряды оппозиционной группировки «Силы демократической Сирии» (СДС). Как утверждают организаторы движения, задачей новой группировки станет «защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии». Сферой своих интересов данная группировка обозначила города Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж и Африн, а также некоторые районы близ города Ракка и северные области провинции Дейр-эз-Зор.

    По словам руководства «армии», возглавляемая США коалиция активно поддерживает это начинание, поставляя группировке оружие и техническую помощь. Кроме того, сообщается о тренировочных лагерях, в которых проходят подготовку новобранцы. Командование «армии» утверждает, что ее численность составляет около 100 тысяч человек.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #оппозиция #сирия #коалиция #армия севера сирии
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