Оппозиция при поддержке США приступила к формированию «Армии севера Сирии» – СМИ

Дамаск, 26 декабря. Сирийские курды, расположенные преимущественно в северных районах страны, начали формировать так называемую «Армию севера Сирии». Как сообщает телеканал «Аль-Хадас», активную помощь в этом им оказывает возглавляемая США международная коалиция.

Отмечается, что в состав «Армии севера Сирии» войдут отряды оппозиционной группировки «Силы демократической Сирии» (СДС). Как утверждают организаторы движения, задачей новой группировки станет «защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии». Сферой своих интересов данная группировка обозначила города Хасеке, Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж и Африн, а также некоторые районы близ города Ракка и северные области провинции Дейр-эз-Зор.

По словам руководства «армии», возглавляемая США коалиция активно поддерживает это начинание, поставляя группировке оружие и техническую помощь. Кроме того, сообщается о тренировочных лагерях, в которых проходят подготовку новобранцы. Командование «армии» утверждает, что ее численность составляет около 100 тысяч человек.