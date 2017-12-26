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Цена на нефть вернулась к значениям июня 2015 года
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    Цена на нефть вернулась к значениям июня 2015 года

    22:47  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:47  26 Декабря 2017
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    Цена на нефть вернулась к значениям июня 2015 года

    Москва, 26 декабря. Цена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с июня 2015 года. Информация о росте стоимости нефти приходит на фоне сообщения о взрывах на ливийском нефтепроводе, по которому идут поставки в терминал Эс-Сидр.

    Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,03 доллара (1,58%) – до 66,28 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже выросла до 59,33 доллара за баррель.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве на нефтепроводе в Ливии, поставляющем нефтепродукты в терминал Эс-Сидр. Оператором нефтепровода является Waha Oil Co., совместное предприятие ливийской госкомпании National Oil Corp. и американских Hess Corp., Marathon Oil Corp. и ConocoPhillips.

    Последний раз стоимость нефти достигала 66 долларов в июне 2015 года.

    Автор: Антон Зарубин
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