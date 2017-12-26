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Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ
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    Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

    22:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:18  26 Декабря 2017
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    Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

    Дамаск, 26 декабря. 458 сирийцев за последние 24 часа вернулись в свои дома, покинутые ими после начала боевых действий в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

    «За сутки в свои дома вернулись 458 человек (Алеппо - 20, Дейр-эз-Зор - 407, Хомс - 31)», – говорится в сообщении.

    Сообщается, что российские военные вместе с сотрудниками министерства примирения Сирии в провинции Дамаск определили для возвращения беженцев следующие населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд. Кроме того, была организована помощь по доставке питьевой воды для жителей населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор.

    Помимо этого, еще один прием жителей в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун был проведен Центром по примирению враждующих сторон. Российские специалисты обратились к вооруженной оппозиции с призывом сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #беженцы #россия #минобороны #сирия #примирение
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