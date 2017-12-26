Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

Дамаск, 26 декабря. 458 сирийцев за последние 24 часа вернулись в свои дома, покинутые ими после начала боевых действий в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

«За сутки в свои дома вернулись 458 человек (Алеппо - 20, Дейр-эз-Зор - 407, Хомс - 31)», – говорится в сообщении.

Сообщается, что российские военные вместе с сотрудниками министерства примирения Сирии в провинции Дамаск определили для возвращения беженцев следующие населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд. Кроме того, была организована помощь по доставке питьевой воды для жителей населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор.

Помимо этого, еще один прием жителей в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун был проведен Центром по примирению враждующих сторон. Российские специалисты обратились к вооруженной оппозиции с призывом сложить оружие и вернуться к мирной жизни.