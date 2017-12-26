Матвиенко назвала смерть Шаинского большой утратой для российской культуры

Москва, 26 декабря. Уход из жизни композитора Владимира Шаинского стал большой утратой для российской культуры. Об этом говорится в телеграмме, направленной председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Союз композиторов России.

«Владимир Яковлевич был замечательным композитором, и его уход из жизни стал большой утратой для российской культуры. Бесконечно преданный музыке, он написал множество добрых и жизнеутверждающих произведений в разных жанрах», — говорится в телеграмме.

Валентина Матвиенко также добавила, что особое место в творчестве композитора занимают детские песни, которые знают и любят миллионы слушателей.

Ранее стало известно, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в США. При этом ровно две недели назад Шаинскому исполнилось 92 года. Шаинский скончался в одной из больниц после очередной операции. Композитор длительное время страдал от рака желудка.