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Общество
Матвиенко назвала смерть Шаинского большой утратой для российской культуры
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    Матвиенко назвала смерть Шаинского большой утратой для российской культуры

    22:16  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:16  26 Декабря 2017
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    Матвиенко назвала смерть Шаинского большой утратой для российской культуры

    Москва, 26 декабря. Уход из жизни композитора Владимира Шаинского стал большой утратой для российской культуры. Об этом говорится в телеграмме, направленной председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Союз композиторов России.

    «Владимир Яковлевич был замечательным композитором, и его уход из жизни стал большой утратой для российской культуры. Бесконечно преданный музыке, он написал множество добрых и жизнеутверждающих произведений в разных жанрах», — говорится в телеграмме.

    Валентина Матвиенко также добавила, что особое место в творчестве композитора занимают детские песни, которые знают и любят миллионы слушателей.

    Ранее стало известно, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в США. При этом ровно две недели назад Шаинскому исполнилось 92 года. Шаинский скончался в одной из больниц после очередной операции. Композитор длительное время страдал от рака желудка.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #матвиенко #композитор #шаинский
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