Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН
Общество
Решение Стокгольмского арбитража по «Газпрому» вызвало возмущение украинцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Решение Стокгольмского арбитража по «Газпрому» вызвало возмущение украинцев

    22:19  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:19  26 Декабря 2017
    558

    Решение Стокгольмского арбитража по «Газпрому» вызвало возмущение украинцев

    Киев, 26 декабря. Все больше украинцев разочаровываются в так называемом «евромайдане» – государственном перевороте, имевшем место в феврале 2014 года. Одним из завоеваний «майдана», по словам его организаторов, стала независимость Украины от поставок российского газа. Однако недавнее решение Стокгольмского арбитража перечеркнуло и этот «успех» Киева.   

    Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина должна до окончания контракта с «Газпромом» – в декабре 2018 года – оплачивать поставки российского газа.  Решение арбитража по выплатам «Газпрому» от украинского «Нафтогаза» было вынесено компромиссное: вместо $56 млрд «Газпром» получит $2 млрд, а форму цены газа будет привязана к спотовому рынку.

    Решение вызвало недовольство и возмущение у многих украинцев. Киев неоднократно заявлял о «победе» над «Газпромом», подчеркивая, что Украина добилась энергетической независимости от России, не покупая ее газ. Решение арбитража сводит это «достижение» на нет.  

    Решение Стокгольмского арбитража по «Газпрому» вызвало возмущение украинцев

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #газ #газпром #нафтогаз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        22:18   26 Декабря 2017
        486
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        797
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        826
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        295