Киев, 26 декабря. Все больше украинцев разочаровываются в так называемом «евромайдане» – государственном перевороте, имевшем место в феврале 2014 года. Одним из завоеваний «майдана», по словам его организаторов, стала независимость Украины от поставок российского газа. Однако недавнее решение Стокгольмского арбитража перечеркнуло и этот «успех» Киева.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина должна до окончания контракта с «Газпромом» – в декабре 2018 года – оплачивать поставки российского газа. Решение арбитража по выплатам «Газпрому» от украинского «Нафтогаза» было вынесено компромиссное: вместо $56 млрд «Газпром» получит $2 млрд, а форму цены газа будет привязана к спотовому рынку.

Решение вызвало недовольство и возмущение у многих украинцев. Киев неоднократно заявлял о «победе» над «Газпромом», подчеркивая, что Украина добилась энергетической независимости от России, не покупая ее газ. Решение арбитража сводит это «достижение» на нет.