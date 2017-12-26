Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster

    22:05  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:05  26 Декабря 2017
    236

    Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster

    Сеул, 26 декабря. Южнокорейская компания Hyundai опубликовала нестандартный новогодний тизер-ролик асимметричного хэтчбека Veloster следующего поколения.

    Согласно предварительным данным, новинка будет презентована в рамках Североамериканского международного автосалона, который пройдет в январе 2018 года в Детройте.

    В ролике можно подробно рассмотреть профиль Hyundai Veloster, однако в компании решили удивить поклонников авто, покрыв хэтчбек светодиодными элементами.

    Как отмечают инсайдеры, новое поколение автомобилей сохранит необычное расположение дверей (с пассажирской стороны их две, а с правой – только одна). Покупателям будут доступны версии с двигателями 1.4/1.6/2.0.

    Напомним, в середине декабря концерн Hyundai представил модель Accent нового поколения, которая на рынке Российской Федерации имеет название Solaris.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #hyundai
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        22:18   26 Декабря 2017
        486
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        797
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        826
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        295