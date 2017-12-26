Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster

Сеул, 26 декабря. Южнокорейская компания Hyundai опубликовала нестандартный новогодний тизер-ролик асимметричного хэтчбека Veloster следующего поколения.

Согласно предварительным данным, новинка будет презентована в рамках Североамериканского международного автосалона, который пройдет в январе 2018 года в Детройте.

В ролике можно подробно рассмотреть профиль Hyundai Veloster, однако в компании решили удивить поклонников авто, покрыв хэтчбек светодиодными элементами.

Как отмечают инсайдеры, новое поколение автомобилей сохранит необычное расположение дверей (с пассажирской стороны их две, а с правой – только одна). Покупателям будут доступны версии с двигателями 1.4/1.6/2.0.

Напомним, в середине декабря концерн Hyundai представил модель Accent нового поколения, которая на рынке Российской Федерации имеет название Solaris.