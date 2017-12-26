Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН
Политика
В Госдуме сообщили, когда начнется сбор подписей в поддержку Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме сообщили, когда начнется сбор подписей в поддержку Путина

    21:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:04  26 Декабря 2017
    604

    В Госдуме сообщили, когда начнется сбор подписей в поддержку Путина

    Москва, 26 декабря. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году может начаться 9 января. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский, который является членом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина.

    «Я думаю, что (сбор подписей – прим. ФАН) начнется 9 января, вот, насколько мне известно, поскольку необходимо соблюсти формальности... Я полагаю, необходимые 300 тысяч подписей мы соберем, учитывая, что Владимир Владимирович пользуется огромной поддержкой во всех регионах у самых разных слоев населения», — сказал Боярский в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что в инициативную группу поддержки Владимира Путина вошли политики, спортсмены, представители бизнеса, промышленности, науки, здравоохранения и образования.

    Ранее стало известно, что Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #президент #выборы-2018 #подписи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        22:18   26 Декабря 2017
        486
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        797
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        826
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        295