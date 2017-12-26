В Госдуме сообщили, когда начнется сбор подписей в поддержку Путина

Москва, 26 декабря. Сбор подписей в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году может начаться 9 января. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский, который является членом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина.

«Я думаю, что (сбор подписей – прим. ФАН) начнется 9 января, вот, насколько мне известно, поскольку необходимо соблюсти формальности... Я полагаю, необходимые 300 тысяч подписей мы соберем, учитывая, что Владимир Владимирович пользуется огромной поддержкой во всех регионах у самых разных слоев населения», — сказал Боярский в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что в инициативную группу поддержки Владимира Путина вошли политики, спортсмены, представители бизнеса, промышленности, науки, здравоохранения и образования.

Ранее стало известно, что Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года.