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СК не увидел криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко
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    СК не увидел криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко

    21:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  26 Декабря 2017
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    СК не увидел криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко

    Москва, 26 декабря. Следственный комитет России не увидел криминальной составляющей в действиях руководства бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    «Следствие не видит криминальной составляющей в его (Захарченко, прим. ФАН) руководстве», – заявила она.

    Она предположила, что у руководства Захарченко не было должного  контроля за действиями подчиненных. По ее словам, руководители Захарченко уже понесли дисциплинарную ответственность, пишет RT.

    Как отметила Петренко, следствие считает, что криминальной составляющей не было и в действиях подчиненных полковника Захарченко. Как установили следователи, подчиненные лишь выполняли свои обязанности, ничего незаконного в их действиях обнаружен не было.

    Напомним, что Дмитрий Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Его обвиняют в совершении четырех эпизодов с получением взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #захарченко #ск #взятка #полковник #петренко
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