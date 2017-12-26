СК не увидел криминальной составляющей в действиях руководства полковника Захарченко

Москва, 26 декабря. Следственный комитет России не увидел криминальной составляющей в действиях руководства бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следствие не видит криминальной составляющей в его (Захарченко, прим. ФАН) руководстве», – заявила она.

Она предположила, что у руководства Захарченко не было должного контроля за действиями подчиненных. По ее словам, руководители Захарченко уже понесли дисциплинарную ответственность, пишет RT.

Как отметила Петренко, следствие считает, что криминальной составляющей не было и в действиях подчиненных полковника Захарченко. Как установили следователи, подчиненные лишь выполняли свои обязанности, ничего незаконного в их действиях обнаружен не было.

Напомним, что Дмитрий Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Его обвиняют в совершении четырех эпизодов с получением взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями.