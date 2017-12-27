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Политика
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Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска
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    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    6:00  27 Декабря 2017
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    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    Сирия, 27 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Джебхат ан-Нусры»1 территории Идлиба, под огнем боевиков «Тахрир аш-Шам» погибло несколько десятков мирных жителей провинции Дамаск, боевики ССА сбили самолет ВВС Сирии в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Ан-Нусры» в Дамаске,  при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: отбило атаку ССА в Дамаске, убило троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе, Алеппо и Хаме, открыла огонь по поселению Дамаска.

    «Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по позициям САА в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции ИГ1 в Дамаске, обезвредила заминированный автомобиль в Алеппо, сбила самолет ВВС Сирии в Хаме.

    Курды: подверглись атакам со стороны ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    В начале дня бои в районе населенного пункта Бейт Джинн были прекращены, писал военный источник в Telegram (@C_Military1). Командование Сирийской арабской армии (САА) обсуждало с боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» детали вывода группировок, подконтрольных «Джебхат ан-Нусре», в провинции Идлиб и Даръа. Однако уже в конце дня стало известно, что радикальные исламисты нарушили соглашение о прекращении огня. По данным информагентства Muraselon, террористы открыли огонь по населенному пункту Харфа, в результате чего погибло несколько десятков мирных жителей поселения. Армия САР ответила на атаку массированными артиллерийскими ударами по позициям боевиков.

    Военные действия активизировались и на территории оазиса Восточная Гута. Один из местных источников передавал в социальной сети Twitter (@nidalalommal), что правительственные войска провели минометный обстрел зон дислокации исламистов в окрестностях населенного пункта Хараста. Также, по данным военного Twitter-канала (@wateen_media), столкновения противников отмечались в районе Джобар. Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что правительственные войска обстреляли зоны дислокации боевиков недалеко от города Сакба.

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передавало, что радикальные исламисты отбили атаку Сирийской свободной армии (ССА) в районе Ялда к югу от Дамаска.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджиб на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации писал на своей странице в Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что в западной части региона отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам».

    Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли минометный огонь по опорным пунктам сирийской армии в окрестностях поселения Ратян, а также в районах Аль-Маллях и Башкой на севере провинции Алеппо. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@hasanabdo84).

    Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@ClaudiaAlMina), что подразделения ВС Турции вошли на территорию Сирии и заняли районы гор Сиро и Гелие Реш. По данным автора публикации, солдаты турецкой армии начали оборудовать свои позиции в этой местности.

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль в городе Джараблус на юге региона. Об этом сообщал местный источник на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    На подконтрольных курдским военизированным отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы стычки между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Военный Twitter-канал (@Nfirstlove) писал о боях между ИГ и SDF в районе Гариба. Другой источник передавал в своем Twitter (@Nfirstlove), что радикальные исламисты напали на позиции «демократической армии» недалеко от поселения Хави Абу Хамам и убили троих бойцов курдского ополчения.

    В поселение Мазлум прибыла гуманитарная помощь, сообщало Almanar News. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт более двух тонн продовольствия.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    ВКС РФ атаковали укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Ат-Тамана и Хан Шейхун на юге провинции Идлиб, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). Также автор публикации писал, что российская авиация нанесла удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районе деревни Умм Мвелат на востоке региона. Военный Twitter-канал (@jameeldom) сообщал о боевых вылетах ВКС РФ в район населенного пункта Синджар.

    В результате боестолкновений между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» на юге региона солдаты САА выбили исламистов с высоты Тель аль-Асвад. Об этом писал Telegram-канал (@Today_in_Syria). Позже военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@NatDefFor), что САА под прикрытием российской авиации продвинулась к западу от холма и установила огневой контроль над населенным пунктом Умм Харатейн.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районах Джоб ас-Суккар и Джанина на востоке провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации писал в своем микроблоге в Twitter (@Mohammedlkhled) военный источник. Также, по данным местного Twitter-канала (@MasarPressNet), российские летчики атаковали позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Аль-Мулолех, Аль-Маслухия и Джанина. В это время Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аль-Мушейрифа.

    На севере региона правительственные войска при поддержке ВКС РФ атаковали укрепрайоны исламистов  в окрестностях поселений Аль-Латамина и Кафр Зета.

    Сирийская свободная армия (ССА), открыла огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Асила. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@Central_division).

    В конце дня поступила информация о том, что боевики группировки «Джейш Идлиб», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА) сбили самолет L-39 ВВС Сирии в районе населенного пункта Абу Дали. Об этом писал местный Telegram-канал (@Today_in_Syria). По данным автора публикации, пилот погиб при крушении.

    Военный источник в Twitter (@Homs_Ahrar), писал, что боевики открыли минометный огонь по расположениям САА в районе Харб Нафсы.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска

    Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили в горах Хамрин на северо-востоке страны небольшую группу террористов «Исламского государства», передавал Telegram-канал (teamsmediawar_1). В результате военной операции в этом районе проправительственные силы уничтожили два грузовика с оружием и боеприпасами ИГ, а также ликвидировали нескольких террористов, находившихся внутри транспортных средств.

     Информационное агентство Iraqi News писало, что армия Ирака начала кампанию по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» ИГ на границе провинций Дияла и Багдад.

    ВВС Турции нанесли несколько ударов по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК) на горе Матин, расположенной рядом с турецкой границей. О бомбардировке курдских позиций сообщало информагентство Alsumaria News.

    Информационное агентство также передавало, ссылаясь на источник в рядах правоохранительных органов Ирака, что в районе Аль-Мансур к западу от иракской столицы силами безопасности был арестован террорист «Исламского государства», готовившийся атаковать Багдад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #идлиб #сса #ввс турции
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    Сирия итоги за сутки на 27 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе, под огнем «Ан-Нусры» погибли десятки жителей Дамаска
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