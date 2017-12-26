«Корабль Влада»: британские СМИ развеселили российских дипломатов

Лондон, 26 декабря. Посольство России в Великобритании иронично прокомментировало один из заголовков к статье издания The Sun, которая рассказывает о том, как британский военный корабль сопровождал российский фрегат «Адмирала Горшкова».

The Sun опубликовало статью с заголовком «Корабль Влада подходит все ближе». В материале рассказывается о том, как британский военный корабль St. Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Северном море, однако в статье нет ни слова о «корабле Влада». По мнению российских дипломатов, вероятнее всего под этим именем журналисты имели в виду президента России Владимира Путина.

«Учитывая, что Влад — это сокращение от имени Владислав, остается лишь догадываться, кого имеет в виду The Sun. Может, хоккейного голкипера Владислава Третьяка?» — написали российские дипломаты в Twitter.

Given that Vlad is short for Vladislav, one wonders whom @thesun means. Maybe Vladislav Tretiak, the ice hockey goalkeeper? pic.twitter.com/TCfbHxZgSL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 26, 2017

Ранее стало известно, что британский боевой корабль St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море. Российский корабль проходил рядом с британскими водами, все это время за ним следовал британский боевой корабль, передает «Вечерняя Москва».