Сирия новости 26 декабря 22.30: террористы «Ан-Нусры» нарушили перемирие в Дамаске, боевики ССА сбили самолет ВВС Сирии в Хаме

Сирия, 26 декабря. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по поселению на юго-западе Дамаска, ССА сбила самолет ВВС Сирии в районе Абу Дали, САА при поддержке ВКС РФ установила огневой контроль над поселением Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры» территории Идлиба, потеряли самолет и пилота в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по поселению Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): сбила самолет ВВС Сирии в Хаме.

Курды: готовят новых бойцов в Айн Иссе.

Провинция Дамаск

Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» нарушили соглашение о прекращении огня, заключенное ими накануне с командованием Сирийской арабской армии (САА). По данным информационного агентства Muraselon, террористы открыли огонь по населенному пункту Харфа, в результате чего погибли десятки мирных жителей поселения. Армия САР ответила на атаку массированными артиллерийскими ударами по позициям боевиков.

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между САА и боевиками радикальных группировок. По данным местного Twitter-канала (@HalabTodayTV), в эпицентре столкновения находится район Джобар.

Провинция Идлиб

Бригады Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ продолжают освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры» стратегические территории провинции Идлиб. По данным одного из местных источников в сети Telegram (@Today_in_Syria), правительственные войска взяли под контроль населенные пункты Абу аль-Худа и Рас аль-Хосн.

Ранее сообщалось, что солдаты армии САР отбили у «Ан-Нусры» высоту Тель аль-Асвад на юге Идлиба. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@NatDefFor), что САА под прикрытием российской авиации продвинулась к западу от холма и установила огневой контроль над населенным пунктом Умм Харатейн.

Провинция Ракка

40 бойцов Демократических сил Сирии (SDF) проходят программу военных тренировок в городе Айн Исса, сообщает источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha).

Местный источник пишет на своей странице в Twitter (@QSD_Jabha), что комитет здравоохранения при Гражданском совете Ракки открыл в Айн Иссе центральную аптеку.

Ранее сообщалось, что жители административного центра провинции Ракка начали самостоятельно изготавливать кирпич, чтобы ускорить процесс восстановления города.

Провинция Хама

Боевики группировки «Джейш Идлиб», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА) сбили самолет L-39 ВВС Сирии в районе населенного пункта Абу Дали, передает местный Telegram-канал (@Today_in_Syria). По данным автора публикации, пилот погиб при крушении.

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Джанина и Аль-Маслухия. Об этом сообщает один из местных источников в провинции Хама в своем Twitter (@jameeldom).

Военный источник в Twitter (@Homs_Ahrar), пишет, что боевики открыли минометный огонь по расположениям САА в районе Харб Нафсы.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в рядах правоохранительных органов Ирака, что в районе Аль-Мансур к западу от иракской столицы силами безопасности был арестован террорист «Исламского государства»1, готовившийся атаковать Багдад.

ВВС Турции нанесли несколько ударов по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК) на горе Матин, расположенной рядом с турецкой границей. О бомбардировке курдских позиций пишет информагентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)