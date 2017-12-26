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В МИД РФ назвали главную задачу миротворцев ООН в Донбассе
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    В МИД РФ назвали главную задачу миротворцев ООН в Донбассе

    21:42  26 Декабря 2017  /обновлено: 21:42  26 Декабря 2017
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    В МИД РФ назвали главную задачу миротворцев ООН в Донбассе

    Москва, 26 декабря. Российская сторона рассчитывает на прогресс в вопросе размещения миротворцев ООН в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

    «Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска», — цитирует слова дипломата издание «Коммерсантъ».

    Он напомнил о том, что в разработанном Москвой проекте резолюции говорится о том, что главной задачей миротворческого контингента в зоне регионального конфликта должно стать обеспечение безопасности членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако некоторые государства пытаются изменить концепцию.

    «В сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит», — подчеркнул Карасин.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», Москва не согласится на предложенный Киевом и Вашингтоном вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе, который противоречит минским договоренностям.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #рф
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