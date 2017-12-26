Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Число сирийских беженцев в Ливане впервые упало ниже миллиона человек – ООН
Новороссия
В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

    21:21  26 Декабря 2017  /обновлено: 21:21  26 Декабря 2017
    770

    В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

    Москва, 26 декабря. Если власти Украины изменят свою позицию, российские офицеры теоретически могут вернуться в совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    «В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», – приводит слова Карасина газета «Коммерсант».

    Российский дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на введение международно утвержденного кодекса отношения к офицерам РФ, работающим в СЦКК.  

    Напомним, что ранее МИД РФ объявил о прекращении работы российской стороны в СЦКК. Причиной стал ряд провокационных действий со стороны украинских представителей, серьезно затрудняющих работу российских офицеров в Центре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что если Киев прекратит провокации, российская сторона может возобновить свою работу в СЦКК.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #сцкк #карасин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        Почти полтысячи человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии – МО РФ

        22:18   26 Декабря 2017
        463
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        770
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        825
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        292