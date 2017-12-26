В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

Москва, 26 декабря. Если власти Украины изменят свою позицию, российские офицеры теоретически могут вернуться в совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика», – приводит слова Карасина газета «Коммерсант».

Российский дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на введение международно утвержденного кодекса отношения к офицерам РФ, работающим в СЦКК.

Напомним, что ранее МИД РФ объявил о прекращении работы российской стороны в СЦКК. Причиной стал ряд провокационных действий со стороны украинских представителей, серьезно затрудняющих работу российских офицеров в Центре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что если Киев прекратит провокации, российская сторона может возобновить свою работу в СЦКК.