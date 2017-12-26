Лавров призвал Тиллерсона «не взвинчивать напряженность» вокруг КНДР

Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МИД РФ призвал Вашингтон отказаться от угроз и экономического давления, вступив в прямой диалог с Северной Кореей.

Напомним, 15 декабря глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к военному конфликту с КНДР, «если что-то пойдет не так». Тиллерсон подчеркнул, что США готовы к боевым столкновениям с КНДР, если «что-то пойдет не так».