Россия спасла Сирию и сохранила государство – Лукашенко

Ново-Огарево, 26 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил действия российских военных в Сирии. По его словам, Россия не только смогла спасти Сирию, но и сохранить сирийское государство. Об этом белорусский лидер заявил на встрече глав стран СНГ.

«То, что Россия спасла Сирию и сохранила государство это... если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе РФ по консолидации здоровых сил, укрепления этого государства, политических развязок, созывов конгресса нацдиалога – это большой вклад вашего государства в решение тех проблем, которые существуют в Сирии», – отметил в своем выступлении Лукашенко.

Также белорусский президент прокомментировал решение лидера США Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим. По словам Лукашенко, идея США о признании Иерусалима столицей Израиля выглядит «несколько странно». Он также призвал Вашингтон придерживаться соответствующего решения ООН.