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Новости Сирии
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Украина
Порошенко надеется на успешный обмен пленными в Донбассе
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    Порошенко надеется на успешный обмен пленными в Донбассе

    21:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 21:11  26 Декабря 2017
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    Порошенко надеется на успешный обмен пленными в Донбассе

    Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе пройдет успешно. Об этом глава государства заявил во вторник на встрече с родственниками людей, которые находятся в плену.

    По словам Порошенко, Киев работал по данному вопросу в круглосуточном режиме.

    «Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в круглосуточном режиме. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что завтра она принесет результат», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

    Напомним, ранее исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова указала на то, что вопрос освобождения пленных может быть урегулирован в том случае, если Киев примет законы об амнистии и особом статусе Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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