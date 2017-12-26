Порошенко надеется на успешный обмен пленными в Донбассе

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что запланированный на 27 декабря обмен пленными в Донбассе пройдет успешно. Об этом глава государства заявил во вторник на встрече с родственниками людей, которые находятся в плену.

По словам Порошенко, Киев работал по данному вопросу в круглосуточном режиме.

«Последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в круглосуточном режиме. Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что завтра она принесет результат», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова указала на то, что вопрос освобождения пленных может быть урегулирован в том случае, если Киев примет законы об амнистии и особом статусе Донбассе.