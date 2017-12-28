Сирия — от Пальмиры до Дейр-эз-Зора: корреспондент ФАН присоединился к делегации «Баас» в древнем городе

Заместитель регионального секретаря правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения (или «Баас») Хиляль Аль-Хиляль по поручению президента Башара Асада совершил блиц-визит по центральной части страны, посетив города Пальмира, Ас-Сухна и Дейр-эз-Зор. Все эти ключевые населенные пункты, расположенные на шоссе М-20, были освобождены в этом году в ходе операции ВКС РФ и сирийской армии. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии застал Аль-Хиляля вместе с членами его делегации и представителями местных властей у полуразрушенного в результате действий террористов ИГ1 (группировка запрещена в России) древнего амфитеатра Пальмиры.

Представитель партии «Баас» отметил великие победы, достигнутые героями Сирийской арабской армии (САА) и российских воздушных сил, в районе древнего города. Он подчеркнул, что Пальмира, несмотря на длительное пребывание боевиков ИГИЛ1, не потеряла былого величия и по-прежнему хранит в себе память прошедших тысячелетий. Этот город был не единожды захвачен исламистами, но, по словам Аль-Хиляля, сирийские бойцы в конечном счете все же «смогли преподать хороший урок террористам».

Теперь голоса тех стран, которые поддерживали боевиков, замолчали, а самому «Исламскому государству»1 были нанесены «смертельные раны поражения», подчеркнул заместитель регионального секретаря партии «Баас». Он добавил, что победы, достигнутые армией под руководством президента Асада и российскими ВКС, в короткий срок полностью изменили военную карту Сирии. Аль-Хиляль также упомянул о необходимости скорейшего восстановления культурного наследия Пальмиры, частично разрушенного терроризмом. По его данным, программы и планы по реконструкции уже реализуются и вскоре будут выполнены в полном объеме и в сжатые сроки.

Древний город был окончательно освобожден от оккупации «Исламского государства» 2 марта этого года. Подразделения САА, поддерживаемые российскими ВКС и ССО, двигались вдоль трассы М-20 со стороны Хомса, планомерно уничтожая оборону ИГИЛ. Этой весной также были отбиты крупные нефтяные и газовые месторождения в окрестностях Пальмиры.

1 Организация запрещена на территории РФ.