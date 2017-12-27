Сирия новости 27 декабря 07.00: Турция заканчивает строительство стены на границе с Сирией; ВКС РФ атакуют укрепрайоны боевиков на юге Алеппо

Сирия, 27 декабря. Турция заканчивает строительство стены на границе с Сирией; ВКС РФ атакуют укрепрайоны боевиков на юге Алеппо; «Хайят Тахрир аш-Шам» всеми силами пытается удержать свои позиции в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют укрепрайоны «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наступают на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Исламское государство»:1 может начать наступление на занятые «Хайят Тахрир аш-Шам» позиции в Каср-Вардане на северо-востоке Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пытается удержать позиции в районе населенных пунктов Телль-Ханзир и Аль-Мушейрифа в Идлибе.

Провинция Латакия

Турецкое информагентство Anadolu сообщает, что подходят к концу работы по строительству модульной бетонной стены на границе с Турцией в районе турецкой провинции Хатай, граничащей с сирийскими — Латакией, Алеппо и Идлиб. Издание отмечает, что строительство стены длиной 230 километров и высотой четыре метра оградит приграничные районы Турции от угрозы курдских вооруженных формирований, действующих на территории Сирии, предотвратит наплыв нелегальных мигрантов и ограничит террористическую активность на территории страны. По данным информагентства, турецким строителям осталось достроить 10 километров.

Провинция Алеппо

Как пишет ливанское информационное агентство Al-Masdar News, сирийские правительственные войска успешно борются с боевиками террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Алеппо. После неудачной атаки радикальных исламистов в районе города Хан-Туман подразделения сирийской армии начали масштабное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в этом районе, несмотря на ожесточенное сопротивление террористов.

Кроме этого, по сообщениям Al-Masdar News, на юге провинции правительственным войскам осуществляет поддержку авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации. Самолеты ВКС РФ проводят воздушные атаки по укрепрайонам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Рамла и Расм-эс-Сайяль.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter @QalaatAlMudiq сообщает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» всеми силами пытаются удержать ранее занятые позиции в районе населенных пунктов Телль-Ханзир и Аль-Мушейрифа. Не исключается, что террористы в скором времени могут предпринять попытку контрнаступления из Абу-Дали в сторону Телль-Ханзира или произвести обстрел позиций САА в этом районе.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции продолжаются одновременные бои между САА, «Хайят Тахрир аш-Шам» и отрядом боевиков «Исламского государства». По информации Telegram-канала @Ebaa_Agency, наиболее активные боевые действия идут в районе населенных пунктов Расм-Хамам, Зогбар, Абу-Ханадек и Каср-Вардан. В последнем боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось вернуть под свой контроль ранее утраченные территории, что, по мнению источника, может спровоцировать наступление отряда ИГ1 в этот район.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)