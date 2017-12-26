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В Госдуме сообщили причину временного ухода Мутко с поста президента РФС
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    В Госдуме сообщили причину временного ухода Мутко с поста президента РФС

    22:22  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:22  26 Декабря 2017
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    В Госдуме сообщили причину временного ухода Мутко с поста президента РФС

    Москва, 26 декабря. Президент РФС Виталий Мутко временно покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на государственном управлении, сообщил депутат Госдумы, глава комитета по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

    «Его решение — сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел — заслуживает уважения. Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа», — рассказал Дегтярев.

    Депутат подчеркнул, что давление иностранных СМИ на Мутко неприемлемо, а РФС действует по уставу и имеет право сам решать такие вопросы, пишет Infox.ru.

    Напомним, 25 декабря стало известно, что Мутко на полгода оставит пост главы Российского футбольного союза. И.о. президента РФС назначен Александр Алаев.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #госдума #мутко #рфс
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