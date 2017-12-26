В Госдуме сообщили причину временного ухода Мутко с поста президента РФС

Москва, 26 декабря. Президент РФС Виталий Мутко временно покинул свой пост, чтобы сосредоточиться на государственном управлении, сообщил депутат Госдумы, глава комитета по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Его решение — сосредоточиться больше на государственном управлении и на судебных делах, при этом отойти от футбольных дел — заслуживает уважения. Разные сценарии обсуждались, нагнеталась истерия. На Виталия Леонтьевича и на Российский футбольный союз оказывалось явное давление через СМИ, в том числе из-за рубежа», — рассказал Дегтярев.

Депутат подчеркнул, что давление иностранных СМИ на Мутко неприемлемо, а РФС действует по уставу и имеет право сам решать такие вопросы, пишет Infox.ru.

Напомним, 25 декабря стало известно, что Мутко на полгода оставит пост главы Российского футбольного союза. И.о. президента РФС назначен Александр Алаев.