Путин заверил глав СНГ в продолжении укрепления безопасности

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ заверил, что Содружество продолжит укреплять стабильность и безопасность, а также будет работать над вопросами социально-экономического развития.

«Рад, что удалось собраться вместе накануне Нового года, и как договаривались, в неформальной обстановке подвести итоги совместной работы в рамках СНГ за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и, конечно, обсудить вопросы региональной и мировой повестки», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что минувший год работы основные усилия Содружества были направлены на активизацию интеграционных процессов между станами, а также на устранение экономических барьеров. Кроме того, за минувший год страны содружества нарастили взаимодействие в борьбе с терроризмом.