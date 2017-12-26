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Путин заверил глав СНГ в продолжении укрепления безопасности
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    Путин заверил глав СНГ в продолжении укрепления безопасности

    20:40  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:50  26 Декабря 2017
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    Путин заверил глав СНГ в продолжении укрепления безопасности

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ заверил, что Содружество продолжит укреплять стабильность и безопасность, а также будет работать над вопросами социально-экономического развития.

    «Рад, что удалось собраться вместе накануне Нового года, и как договаривались, в неформальной обстановке подвести итоги совместной работы в рамках СНГ за прошедший год, поговорить о планах на перспективу и, конечно, обсудить вопросы региональной и мировой повестки», — сказал Путин.

    Глава государства добавил, что минувший год работы основные усилия Содружества были направлены на активизацию интеграционных процессов между станами, а также на устранение экономических барьеров. Кроме того, за минувший год страны содружества нарастили взаимодействие в борьбе с терроризмом.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #безопасность #снг
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