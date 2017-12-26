Назарбаев поздравил Путина с успешным завершением операции ВКС РФ в Сирии

Москва, 26 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным завершением операции РФ в Сирии.

«Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю», — заявил глава Казахстана.

Он подчеркнул, что это было важно не только для России, но и для всего мира.

По словам Назарбаева, весь минувший год в государствах СНГ «царили мир и спокойствие», а граждане могли жить, работать и воспитывать детей.

Напомним, Путин отдал приказ о выводе основного контингента российских военных из Сирии 11 декабря. Президент отметил, что военнослужащие РФ успешно справились с задачей по борьбе с терроризмом в САР.