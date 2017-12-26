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Назарбаев поздравил Путина с успешным завершением операции ВКС РФ в Сирии
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    Назарбаев поздравил Путина с успешным завершением операции ВКС РФ в Сирии

    20:30  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:43  26 Декабря 2017
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    Назарбаев поздравил Путина с успешным завершением операции ВКС РФ в Сирии

    Москва, 26 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным завершением операции РФ в Сирии.

    «Вы успешно завершили, это сделано под вашим личным руководством. Я вас от души поздравляю», — заявил глава Казахстана.

    Он подчеркнул, что это было важно не только для России, но и для всего мира.

    По словам Назарбаева, весь минувший год в государствах СНГ «царили мир и спокойствие», а граждане могли жить, работать и воспитывать детей.

    Напомним, Путин отдал приказ о выводе основного контингента российских военных из Сирии 11 декабря. Президент отметил, что военнослужащие РФ успешно справились с задачей по борьбе с терроризмом в САР.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #вкс рф #назарбаев
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